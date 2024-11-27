Делегация Казахстана оценила ЦУР Башкортостана

Намерены обмениваться опытом в сфере цифрового менеджмента. Делегацию Казахстана впечатлили решения, которые применяются в Центре управления республикой. В первой половине дня там побывал заместитель премьер-министра, руководитель аппарата правительства Республики Казахстан.

Галымжан Койшыбаев прибыл в Уфу для участия в XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Визит же зарубежного гостя начался с посещения ЦУР и официальной встречи с Главой Башкортостана Радием Хабировым.