Делегация Казахстана оценила ЦУР Башкортостана

Намерены обмениваться опытом в сфере цифрового менеджмента. Делегацию Казахстана впечатлили решения, которые применяются в Центре управления республикой. В первой половине дня там побывал заместитель премьер-министра, руководитель аппарата правительства Республики Казахстан.
Галымжан Койшыбаев прибыл в Уфу для участия в XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Визит же зарубежного гостя начался с посещения ЦУР и официальной встречи с Главой Башкортостана Радием Хабировым.
В Межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ заместителя премьер-министра Казахстана ознакомили с работой передовых лабораторий Уфимского университета науки и технологий, Башкирского медуниверситета и УГНТУ. Радий Хабиров также рассказал гостю о перспективах дальнейшего развития кампуса и в целом Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Галымжан Койшыбаев отметил высокий уровень научных и образовательных компетенций резидентов кампуса и потенциал второй очереди проекта.