В Башкирии прошёл музыкально-поэтический конкурс «Акмулла – поэт света»

В Чишминском районе прошёл музыкально-поэтический конкурс «Акмулла – поэт света». Он организован Всемирным курултаем башкир и общественной организацией «Род Мин». Местом проведения стал визит-центр «Тура-хан» будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций.

В конкурсе участвовали юные чтецы от 7 до 14 лет. В финал прошли 29 конкурсантов. Тем не менее самой маленькой участницей стала трехлетняя Асель Хисматуллина из Чишмов, выступившая вне программы.