Молодой водитель в Уфе не уступил дорогу пешеходам на «зебре»

В Уфе молодой автомобилист проигнорировал пешеходов на нерегулируемом переходе. Нарушение правил было зафиксировано видеорегистратором другого транспортного средства. Полицейские обнаружили эту видеозапись в процессе мониторинга соцсетей.

Сотрудники ГАИ города быстро установили личность нарушителя и передали информацию о нём патрульным экипажам.

В результате автоинспекторы смогли найти и остановить нарушившего правила водителя. Им оказался 19-летний житель Уфы. В отношении него был составлен административный протокол.