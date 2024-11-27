В Уфе прошёл чемпионат по тхэквондо ГТФ

В Уфе в 34-й раз провели чемпионат и первенство республики по тхэквондо ГТФ. Соревнования посвятили участникам спецоперации. Всего на турнир приехали более 300 спортсменов. Они выступали в личных и командных дисциплинах.

На татами выходили тхэквондисты от 6 лет до 40 и старше. Самой массовой стала юношеская возрастная категория до 14 лет. Это отборочный турнир на чемпионат России, который пройдет в Сочи. Также впереди чемпионат мира, он состоится в Объединенных арабских эмиратах. Юные спортсмены выступали не в первенстве, а в Фестивале цветных поясов.