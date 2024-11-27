Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по ВКС присоединятся к форуму «Россия – Казахстан»

В столице Башкортостана готовятся к пленарному заседанию ХХ Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана. Основные мероприятия проходят в столичном Дворце борьбы. Все активности и выставки крупногабаритной техники и гастрофестиваль заработали с самого утра. Впереди – пленарное заседание, участие в котором в онлайн-формате примут Президент России Владимир Путин и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Атмосфера в зале по-настоящему деловая. Пленарка пройдет на самой главной арене Дворца борьбы, где вовсю идут приготовления. Это важное событие соберёт экспертов, бизнесменов и государственных деятелей из обеих стран, а ключевую роль в обсуждении вопросов сотрудничества сыграют президенты России и Казахстана.
Символично, что именно здесь чуть больше месяца назад проходило пленарное заседание форума «Россия – спортивная держава» при участии Владимира Путина. И вот глава государства снова должен выступать в этих стенах. Правда, в этот раз по видеосвязи. Сейчас Владимир Путин находится с визитом в Астане. Участие в сессии он примет вместе с Касым-Жомартом Токаевым. Ожидается, что президенты обсудят ключевые направления сотрудничества в различных сферах – от экономики и торговли до культуры и науки.
Добавим, что начало пленарного заседания запланировали на 17:00 по уфимскому времени. Однако, по последней информации, все может сдвинуться и начаться позднее примерно на два-три часа, поскольку все идёт в привязке к программе президента страны.