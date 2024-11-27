В Башкирии пропала без вести пенсионерка с амнезией

В Башкирии разыскивают 69-летнюю пенсионерку Надежду Чернышеву (Кротову), которая пропала сегодня, 27 ноября.

Фото №1 - В Башкирии пропала без вести пенсионерка с амнезией

По информации волонтеров «Лиза Алерт РБ», женщина страдает амнезией. На момент исчезновения она была одета в зеленую куртку, синие брюки, коричневые носки, фиолетово-розовые сланцы и серую шапку. Рост пенсионерки составляет 158 см, худощавого телосложения, каштановые волосы с сединой и карие глаза.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Фото: Лиза Алерт РБ, Vk

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