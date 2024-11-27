В Учалинском районе Башкирии откроются два новых ФАПа

В Учалинском районе до конца года откроются два новых фельдшерско-акушерских пункта. Один из них в селе Малоказаккулово уже готов. Модульный ФАП оснащен пандусом, а внутри кабинет приема пациентов, процедурно-прививочный кабинет, зона ожидания, санитарная комната и раздевалки для персонала.
Сюда подведены все инженерные коммуникации, водопровод, есть канализация. Пункт будет обслуживать 500 жителей Малоказаккулово и Калуево. Появление ФАПа стало приятным сюрпризом.
Совсем скоро, после анализа проб центра гигиены, ФАП получит лицензию и начнет работу. Старый пункт находился в старом деревянном доме, который приходилось отапливать дровами и носить воду ведрами. Новый ФАП также откроется и в селе Батталово. Ранее по нацпроекту «Здравоохранение» в районе появилось 17 фельдшерско-акушерских пунктов. В последующие годы возведут еще 12.