Токаев дал оценку форуму «Россия - Казахстан» в Уфе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал уровень организации XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который в эти дни проходит в столице Башкирии.
Глава соседнего государства в своей речи обозначил основные направления сотрудничества между странами. Он выразил огромную благодарность Президенту России Владимиру Путину и Правительству Российской Федерации за форум в Уфе, а саму организацию мероприятия он назвал безупречной.
Форум «Россия — Казахстан» проводится ежегодно на протяжении 20 лет. За это время мероприятие приобрело статус площадки, на которой уже традиционно обсуждают расширение сотрудничества и взаимовыгодного партнерства.