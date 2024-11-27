Токаев дал оценку форуму «Россия - Казахстан» в Уфе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал уровень организации XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который в эти дни проходит в столице Башкирии.

Глава соседнего государства в своей речи обозначил основные направления сотрудничества между странами. Он выразил огромную благодарность Президенту России Владимиру Путину и Правительству Российской Федерации за форум в Уфе, а саму организацию мероприятия он назвал безупречной.