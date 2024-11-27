Глава Башкирии передал Токаеву книгу его отца

Издание руководитель региона передал в руки вице-премьеру Казахстана Галымжану Койшыбаеву. Такой необычный подарок Радий Хабиров вручил на открытии пленарного заседания XX Форума межрегионального сотрудничества «Россия-Казахстан». Масштабное мероприятие в эти минуты проходит в столице Башкортостана.

Книгу Кемаля Токаева «Таинственный след», которая посвящена Великой Отечественной войне, перевели на башкирский язык. Именно эту книгу и подарил Радий Хабиров руководителю Казахстана в знак уважения к его отцу.