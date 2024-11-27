Президент Казахстана поздравил Уфу с прошедшим юбилеем

Верный друг и ближайший союзник. Россия остаётся одним из крупнейших торгово-экономических партнёров Казахстана. Оборот — почти 30 миллиардов долларов. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной части форума «Россия — Казахстан», который проходит в Уфе.

Президент отметил важное значение региональных связей, которые являются фундаментом для выстраивания двусторонних отношений. Участие в мероприятии глава государства принял в режиме видеосвязи вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Российские инвестиции в экономику союзного государства — 13 миллиардов долларов.

Он также отметил, что на форуме в Уфе представители 30 регионов России и 13 — Казахстана, которые наиболее вовлечены в выстраивание кооперации друг с другом. Точки соприкосновения в сфере машиностроения, химической промышленности и сельского хозяйства.

В Уфе собрались представители 30 субъектов Российской Федерации и 13 казахстанских областей. То есть именно тех регионов, которые наиболее активно вовлечены в практическую деятельность по расширению двусторонних партнёрских связей. Важен общий настрой на достижение конкретных результатов, на поиски осуществления новых проектов. Об этом говорит солидный пакет межрегиональных соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов. Владимир Путин

В свою очередь президент Казахстана отметил высокую степень интеграции между нашими странами. Он отметил, что в данный момент в республике реализуется 49 совместных проектов. Касым-Жомарт Токаев также поздравил Уфу с юбилеем и отметил ту значимость, почему форум проводится именно в башкирской столице.

Казахстан занимает третье место во внешнеторговом обороте Башкортостана. Доля в общем объеме — 11%, это почти полмиллиарда долларов. Об этом заявил Радий Хабиров, выступая на пленарной части. Он отметил проекты, которые башкирские предприятия реализуют на территории братской республики. По его словам, регионы связывают общие корни, а выступление он в знак уважения начал на казахском языке. Глава Башкортостана также рассказал о сделанном ему подарке — книге, написанной отцом Касым-Жомарта Токаева. В знак дружбы издание перевели на башкирский язык.