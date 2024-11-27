Радий Хабиров и Галымжан Койшыбаев посетили площадки форума «Россия – Казахстан»

В Уфе продолжает свою работу форум сотрудничества стран России и Казахстана. Сегодня основную площадку его проведения — Дворец Борьбы — посетил Радий Хабиров, вице-премьер правительства России Дмитрий Патрушев, заместитель премьер-министра — руководитель аппарата правительства Казахстана Галымжан Койшыбаев.

Гость из Китая не понимает русский, но в этом случае используется другой язык — творчества. Мастерица занимается ткачеством не один десяток лет. Родом из Удмуртии, где это ремесло развито, она уже год живет в Башкортостане и теперь здесь работает на ткацких станках, которые, к слову, изготавливает ее муж.

В ремесле душа народа, говорит казахский дизайнер Ырза Турсунзада. А за этническими изделиями — будущее, при их правильной стилизации они смогут занять достойную нишу на рынке.

Радий Хабиров, вице-премьер правительства России Дмитрий Патрушев, заместитель премьер-министра — руководитель аппарата правительства Казахстана Галымжан Койшыбаев осмотрели выставку народных художественных промыслов двух государств. Свою продукцию здесь представили 60 организаций — из них 20 ремесленников из Башкортостана.

Гости посетили стенд с одним из самых перспективных инвестпроектов республики. Железная дорога «Сибай – Подольск – Новорудная». Реализация этого проекта приведет к оптимизации логистического плеча до приграничных пунктов пропуска более чем на 250 км. А также обеспечит связи уникальных месторождений цветных металлов.

На форуме на протяжении двух дней работала В2В-площадка. Такой формат встречи бизнесменов друг с другом уже зарекомендовал себя и проводится не в первый раз. И договориться предприниматели могут вплоть до создания совместных производственных площадок.