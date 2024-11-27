Из Башкирии в зону СВО отправилась вторая группа женщин-волонтёров

Вторая группа волонтеров первого женского отряда отправились на работу в военный госпиталь в зоне СВО. В ближайшие недели они будут помогать медикам в уходе за ранеными и больными бойцами. В рядах добровольцев и наша коллега, депутат Госсобрания Рамзия Каримова.

Эта работа не оплачивается, женщины идут по зову сердца, используя свой отпуск, время и личные средства, чтобы поддержать тех, кто в этом нуждается. Представительницы прекрасной половины человечества будут работать наравне с медперсоналом — готовить бойцов к операции и дежурить в палатах.