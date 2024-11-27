К работе над памятником Салавату Юлаеву в Уфе подключат реставраторов «Медного всадника»

Члены наблюдательного совета по проведению реставрационных работ памятника Салавату Юлаеву ознакомились с проектной документацией. В Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Башкортостана прошла встреча, где рассмотрели разделы по конструктивным решениям и обследованию технического состояния не только самой скульптуры, но и грунта, кургана, фундамента и внутренних металлоконструкций сооружения. В состав совета вошли общественники, журналисты, депутаты, а также специалисты по скульптуре, строительству, архитектуре и археологии.

В настоящий момент проектная документация разработана в полном объеме, она прошла и получила положительное заключение акта историко-культурной экспертизы. В настоящий момент завершается рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и получение положительного заключения проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Айнур Муслюмов, заместитель начальника Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан

По результатам экспертизы в Москве станет известно, когда начнется реконструкция объекта федерального значения и какие средства потребуются на ее реализацию. На заседании предложили пригласить на следующую встречу специалистов, участвовавших в реставрации «Медного всадника» в Санкт-Петербурге, ввиду того что он так же, как памятник Салавату Юлаеву, имеет три точки опоры – коллеги смогут поделиться своим опытом с башкирскими архитекторами.

Мы досконально расспрашивали специалиста, досконально рассматривали документы, которые нам предоставили. Документы, действительно, обширные, сделаны профессионалами. В нашем наблюдательном совете также есть и проектировщики, которые разбираются в этом деле. Наша задача в данном случае – шаг за шагом отслеживать весь процесс реставрации. Помогаем, контролируем, мониторим ситуацию. В этом плане следующий этап для нас – это как раз сам выбор организации, которая будет заниматься реставрацией.

Юлдаш Юсупов, член наблюдательного совета, председатель исполкома Всемирного курултая башкир
Волна
БАШКОРТТАР-БСТ