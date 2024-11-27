К работе над памятником Салавату Юлаеву в Уфе подключат реставраторов «Медного всадника»

Мы досконально расспрашивали специалиста, досконально рассматривали документы, которые нам предоставили. Документы, действительно, обширные, сделаны профессионалами. В нашем наблюдательном совете также есть и проектировщики, которые разбираются в этом деле. Наша задача в данном случае – шаг за шагом отслеживать весь процесс реставрации. Помогаем, контролируем, мониторим ситуацию. В этом плане следующий этап для нас – это как раз сам выбор организации, которая будет заниматься реставрацией.

Юлдаш Юсупов, член наблюдательного совета, председатель исполкома Всемирного курултая башкир