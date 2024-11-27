К работе над памятником Салавату Юлаеву в Уфе подключат реставраторов «Медного всадника»

Члены наблюдательного совета по проведению реставрационных работ памятника Салавату Юлаеву ознакомились с проектной документацией. В Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Башкортостана прошла встреча, где рассмотрели разделы по конструктивным решениям и обследованию технического состояния не только самой скульптуры, но и грунта, кургана, фундамента и внутренних металлоконструкций сооружения. В состав совета вошли общественники, журналисты, депутаты, а также специалисты по скульптуре, строительству, архитектуре и археологии.
По результатам экспертизы в Москве станет известно, когда начнется реконструкция объекта федерального значения и какие средства потребуются на ее реализацию. На заседании предложили пригласить на следующую встречу специалистов, участвовавших в реставрации «Медного всадника» в Санкт-Петербурге, ввиду того что он так же, как памятник Салавату Юлаеву, имеет три точки опоры – коллеги смогут поделиться своим опытом с башкирскими архитекторами.