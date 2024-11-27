Стало известно, сколько ёлок заготовят в Башкирии на Новый год

В лесхозах Башкортостана начали подготовку к Новому году. По всей республике собирают ели, сосны и пихты. Всего планируют заготовить 60 тысяч новогодних деревьев. Их вырубают в специально отведенных местах, таких как питомники и некоторые лесные участки.

Вот уже две недели на складе Нуримановского лесного хозяйства пахнет праздником. Сюда привозят свежеспиленные хвойные деревья. На складе зеленым красавицам предстоит провести буквально пару дней, прежде чем они попадут на елочные базары.

Новогодние ели хранятся у нас до двух месяцев, в принципе, с ними ничего не случится. Но при соблюдении условий, температурного режима. Заготовку необходимо осуществлять желательно в плюсовую, максимум до -10 градусов, чтобы предотвратить осыпание иголок. Азамат Нургалин, директор Нуримановского лесхоза

Самая востребованная порода — это пихта. Также заготавливают ели, сосны, крестовины для их установки и пихтовые ветви. Деревья выращивают только в специально отведенных местах.

На этом участке около 60 тысяч сосен. Из них на продажу отправятся только 3 тысячи. Заготовку производят на местах лесохозяйственных работ. Деревья вырубают не подряд, а только там, где они растут особенно густо. Этот метод называется «осветление». Потому что после заготовки части деревьев остальные получают больше солнечного света и быстрее растут.

Нельзя по желанию прийти и вырубить елочку. За это полагаются штрафы. Для граждан от 3 до 4 тысяч, для должностных лиц от 20 до 30 тысяч, а на юридических от 200 до 300 тысяч рублей. Айрат Фазлутдинов, участковый лесничий Исаевского лесничества