Стало известно, сколько ёлок заготовят в Башкирии на Новый год

В лесхозах Башкортостана начали подготовку к Новому году. По всей республике собирают ели, сосны и пихты. Всего планируют заготовить 60 тысяч новогодних деревьев. Их вырубают в специально отведенных местах, таких как питомники и некоторые лесные участки.
Вот уже две недели на складе Нуримановского лесного хозяйства пахнет праздником. Сюда привозят свежеспиленные хвойные деревья. На складе зеленым красавицам предстоит провести буквально пару дней, прежде чем они попадут на елочные базары.
Самая востребованная порода — это пихта. Также заготавливают ели, сосны, крестовины для их установки и пихтовые ветви. Деревья выращивают только в специально отведенных местах.
На этом участке около 60 тысяч сосен. Из них на продажу отправятся только 3 тысячи. Заготовку производят на местах лесохозяйственных работ. Деревья вырубают не подряд, а только там, где они растут особенно густо. Этот метод называется «осветление». Потому что после заготовки части деревьев остальные получают больше солнечного света и быстрее растут.
Всего в Башкортостане планируют заготовить 60 тысяч новогодних деревьев, строго с учетом охраны экосистемы. Ели, пихты и сосны будут вывозить как из участков леса, подлежащих расчистке, так и из питомников. Новогодняя продукция уже активно реализуется в лесхозах и на елочных базарах республики.