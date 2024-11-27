Жители Башкирии всё чаще используют новый способ оплаты поездок в транспорте

В республике жители всё чаще используют новый способ оплаты поездок в транспорте. Пассажиры могут расплачиваться, оплачивая по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей. Для этого в автобусах, троллейбусах и трамваях установили специальные платежные таблички.

Оплатить за проезд в общественном транспорте по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей (СБП) и экономить, заплатить при этом по на 13 рублей меньше. Башкортостан стал одним из первых регионов в России, где появилась возможность рассчитываться за поездки по специально изготовленным NFC-табличкам.

Мы видим, что в Башкирии пассажиры общественного транспорта активно стали использовать новый выгодный технологический способ оплаты с помощью платежных NFC-табличек и системы быстрых платежей. Только за первый месяц действия акции количество таких актов возросло в 6,5 раз, ну а выгода пассажиров уже превысила 2 млн руб. Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов национальной системы платежной карты системы «Мир»

Пассажиры могут выбрать для себя наиболее удобный сценарий бесконтактной оплаты — по QR-коду СБП, банковской или транспортной карте. Марина предпочитает современный способ.

Я уже давно пользуюсь акциями, которые периодически появляются по оплате проезда. У меня скачано и приложение СБП, привязана карта «Мир». Оплачиваю различными способами, все они выгодны. И для этого нужен только смартфон и ничего больше. Марина, пассажир