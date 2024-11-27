Жители Башкирии всё чаще используют новый способ оплаты поездок в транспорте

В республике жители всё чаще используют новый способ оплаты поездок в транспорте. Пассажиры могут расплачиваться, оплачивая по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей. Для этого в автобусах, троллейбусах и трамваях установили специальные платежные таблички.
Оплатить за проезд в общественном транспорте по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей (СБП) и экономить, заплатить при этом по на 13 рублей меньше. Башкортостан стал одним из первых регионов в России, где появилась возможность рассчитываться за поездки по специально изготовленным NFC-табличкам.
Пассажиры могут выбрать для себя наиболее удобный сценарий бесконтактной оплаты — по QR-коду СБП, банковской или транспортной карте. Марина предпочитает современный способ.
Платёжные таблички есть в автобусах, троллейбусах и трамваях республики, а это более 1500 транспортных средств по всей республике. Скидка 13 рублей будет действовать до конца года.