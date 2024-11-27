В Уфе состоялся турнир по конному спорту, посвященный Николаю Юрченко

В Уфе состоялся турнир по конному спорту, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Николая Юрченко. Соревнования проходили по выездке, и длились они два дня. Во второй прошла произвольная программа, где выступление проходило под музыку.

КЮР как украшение турнира. Это произвольная программа с обязательными упражнениями под музыку в выездке. Лошадь должна выполнить заявленные фигуры и аллюры чётко под музыку.

Дисциплина появилась для популяризации соревнований по конному спорту и для привлечения зрителей на трибуны. В первый день соревнований в выездке проходит отборочный этап. Во второй — юноши и взрослые борются в финале состязаний. Арбитр выставляет оценки: за технику исполнения и за артистичность.

Музыкальное сопровождение выбирает тренер, исходя из предпочтений всадника и характера животного. В одном треке может быть несколько композиций, но время выступления ограничено и составляет не более 5 минут. Для спортсмена это возможность проявить свое творчество.