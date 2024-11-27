Его пытались вытащить: подробности гибели мужчины на реке в Башкирии

Водолазы нашли утонувшего хозяина «Хатико». Спасатели обнаружили тело мужчины, провалившегося под лёд в Караидельском районе. Четыре дня тому назад он решил сократить путь через реку на велосипеде. Неокрепший лёд треснул, и экстремал ушел под воду, не доехав до берега около 100 метров. Очевидцы пытались дойти до него, чтобы вытащить, но один из спасающих мужчин тоже провалился.

Его успели достать и сразу увезли в больницу. На следующий день на семиметровой глубине нашли велосипед утонувшего. Поиски продолжались в сложных условиях, и только сегодня тело мужчины было найдено и извлечено из воды. Все это время собака по кличке Белка ждала своего хозяина недалеко от места, где произошла трагедия. Несмотря на попытки родственников забрать её домой, верный друг не терял надежды встретить своего хозяина вновь.