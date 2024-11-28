Волонтёры Учалинского района помогают бойцам СВО

К слову, волонтеры, которых уже более 100, научились всему, просматривая ролики в интернете. Присоединяются не только жители самих Учалов, но и деревень Узунгулово, Кубагушево, Сураманово, Батталово, Озерное, Мансурово.

Также в штабе волонтеры собирают гуманитарную помощь от населения. Теплые вещи, продукты длительного хранения, средства гигиены. Доставляет всё бойцам Марат Атаманов, который ездит на Донбасс самостоятельно – он на связи с бойцами и знает, что им нужно. Для мужчины это дело личное. Выполняя воинский долг, в зоне СВО погиб его сын.