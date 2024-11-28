В Башкирии газифицировали ещё три населённых пункта Баймакского района

Сразу в трех населенных пунктах Баймакского района появилось голубое топливо. Новые объекты газоснабжения обеспечили возможность подключения 627 домов, для бесперебойной работы установлено три газорегуляторного пункта.

Специалисты «Газпром газораспределение Уфа» сдали очередной объект. Экологичным топливом теперь могут пользоваться жители деревень Баймакского района.

Сегодня мы пускаем третий межпоселковый газопровод. Это в Сайгафар, Юмашево, Юлук и внутрипоселковый газопровод Ишберда 12-километровый. Это третий объект по нашей программе, который запускаем в этом году. Общее количество домовладений там – 627, но на данный момент заявки подали 306, но надеемся, что со временем все подключатся. И семь социально-бытовых объектов тоже.

Радик Хусаинов, директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Сибае

Для семьи Никитенко, впрочем, как и для жителей сел, куда пришел газ, это особенная зима. Такое событие для них – настоящий праздник.

Очень тяжело было: дрова надо было заготавливать, топить, температура дома разная, меняется, утром встаёшь – холодно. С появлением голубого топлива, конечно же, легче, тепло будет, уютно будет, все с семьёй будем радоваться.

Алия Никитенко, жительница Баймакского района

Сегодня Баймакский район – один из лидеров в республике по газификации. Всего к голубому топливу будут подключены 10 деревень, в планах – еще 4 населенных пункта, сейчас ведутся проектно-изыскательные работы. Реализация программы развития газоснабжения и газификации продолжается и в других уголках Башкортостана.

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