В Башкирии газифицировали ещё три населённых пункта Баймакского района

Сразу в трех населенных пунктах Баймакского района появилось голубое топливо. Новые объекты газоснабжения обеспечили возможность подключения 627 домов, для бесперебойной работы установлено три газорегуляторного пункта.
Специалисты «Газпром газораспределение Уфа» сдали очередной объект. Экологичным топливом теперь могут пользоваться жители деревень Баймакского района.
Для семьи Никитенко, впрочем, как и для жителей сел, куда пришел газ, это особенная зима. Такое событие для них – настоящий праздник.
Сегодня Баймакский район – один из лидеров в республике по газификации. Всего к голубому топливу будут подключены 10 деревень, в планах – еще 4 населенных пункта, сейчас ведутся проектно-изыскательные работы. Реализация программы развития газоснабжения и газификации продолжается и в других уголках Башкортостана.