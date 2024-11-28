В Башкирии газифицировали ещё три населённых пункта Баймакского района

Сегодня мы пускаем третий межпоселковый газопровод. Это в Сайгафар, Юмашево, Юлук и внутрипоселковый газопровод Ишберда 12-километровый. Это третий объект по нашей программе, который запускаем в этом году. Общее количество домовладений там – 627, но на данный момент заявки подали 306, но надеемся, что со временем все подключатся. И семь социально-бытовых объектов тоже.

Радик Хусаинов, директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Сибае