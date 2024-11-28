Певец из Саратовской области посвятил песню бойцам из Башкирии

Молодой певец Салават Дасаев, сержант Росгвардии из Саратовской области, посвятил свою новую песню бойцам из Башкирии. Его видеозапись быстро разошлась по соцсетям, и многие жители региона выразили ему благодарность. В интервью «Башинформу» Салават поделился, что с начала СВО активно поддерживает военнослужащих из Башкирии и Татарстана через свое творчество.

Он отметил, что для него очень важно поддерживать солдат, ведь он сам служит в Росгвардии с 2021 года. Салават выступает как в зоне операции, так и в госпиталях. Также давал благотворительные концерты для семей военнослужащих.

Идея написать песню для мотострелкового полка «Башкортостан» пришла ему благодаря семейным корням. Его отец из башкирской деревни. Салават исполнил песню на родном языке, чтобы поддержать дух бойцов. Слова песни написала поэтесса Елена Ключищева. Певец гордится своей нацией и считает, что в столь сложные времена бойцы из разных уголков страны становятся близкими независимо от их происхождения.

Салават также столкнулся с блокировкой своих аккаунтов в соцсетях, что связано с попытками противника подорвать поддержку наших бойцов. Многое из его творчества было создано в ответ на тяжелые события на фронте, и, несмотря на блокировки, его песни нашли признание у многих.

Кроме того, он рассказал о значении своего имени, которое дал ему отец. Салават — это молитва, важная в исламе, и певец стремится, чтобы каждый башкир, защищающий свою родину, был таким же известным, как и башкирский герой Салават Юлаев.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).