В Башкирии найден труп после пожара в частном доме

В деревне Седяш Благовещенского района Башкирии в сгоревшем доме был найден мертвый мужчина. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, информация о пожаре не поступала до момента, когда глава местного совета сообщил об инциденте на следующий день.

Фото №1 - В Башкирии найден труп после пожара в частном доме

Прибывшие пожарные констатировали, что дом сгорел дотла. В процессе обследования места происшествия дознаватель нашел тело мужчины. В настоящее время специалисты устанавливают детали случившегося и причины возгорания. На месте работают следователи.

Фото: МЧС по РБ.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ