В Башкирии найден труп после пожара в частном доме

В деревне Седяш Благовещенского района Башкирии в сгоревшем доме был найден мертвый мужчина. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, информация о пожаре не поступала до момента, когда глава местного совета сообщил об инциденте на следующий день.