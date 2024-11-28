В Башкирии найден труп после пожара в частном доме

В деревне Седяш Благовещенского района Башкирии в сгоревшем доме был найден мертвый мужчина. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, информация о пожаре не поступала до момента, когда глава местного совета сообщил об инциденте на следующий день.
Прибывшие пожарные констатировали, что дом сгорел дотла. В процессе обследования места происшествия дознаватель нашел тело мужчины. В настоящее время специалисты устанавливают детали случившегося и причины возгорания. На месте работают следователи.
Фото: МЧС по РБ.