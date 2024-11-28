Специалисты Башкирии прокомментировали распространение инфекций в регионе

Специалисты Роспотребнадзора Башкирии провели лабораторные исследования и установили, что заболеваемость простудными инфекциями в регионе обусловлена циркуляцией риновируса, коронавируса и гриппа.
За последнюю неделю в республике зарегистрировано 24 тысячи случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, из которых 12 тысяч случаев приходятся на детей. Ситуация по респираторным инфекциям характерна для данного периода времени.
Снизить риск заражения респираторными инфекциями помогут надежные и проверенные меры профилактики. Это использование масок в общественных местах, мытье рук с мылом, избегание контакта с больными людьми, проветривание помещений.