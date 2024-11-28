Радий Хабиров рассказал о совместных проектах Башкортостана и Казахстана

Мы настойчиво продвигаем тему промышленной кооперации. Четыре наших крупных компании, в том числе «Медстальконструкция», «Уральский пружинный завод», уже начали строить предприятия в Казахстане. А в Башкортостане работают девять крупных представительств казахских компаний. Наша задача – открыть для бизнеса ворота навстречу друг к другу. Этим мы и занимаемся, причём достаточно дисциплинированно с обеих сторон.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан