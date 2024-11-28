Радий Хабиров рассказал о совместных проектах Башкортостана и Казахстана

Главная задача – создать условия для развития бизнеса. И завершившийся накануне в Уфе форум «Россия – Казахстан» – один из важных шагов в этой работе. За 20 лет мероприятие приобрело статус традиционной площадки по укреплению взаимовыгодного стратегического партнерства между деловыми кругами двух стран. Мероприятие в Уфе было признано самым масштабным по числу участников.
Башкортостан будет более тесно сотрудничать с Актюбинской и Костанайской областями. Соответствующие меморандумы подписали в рамках форума. В завершении пленарной части Радий Хабиров обменялся соглашениями с акиматами двух регионов. Глава Башкортостана отметил, что республиканские предприятия уже реализуют на территории союзного государства ряд крупных проектов.