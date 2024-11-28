В Башкирии назвали главных внешнеэкономических партнеров

Внешнеэкономическая повестка является одним из приоритетов нашей деятельности. В 2018-2019 годах Главой республики Радием Хабировым одной из главных целей поставлена интеграция в международную экономику, выстраивание всей необходимой коммуникации за пределами РФ. За последние годы нами открыты представительства в Турции, Узбекистане, Казахстане, Беларуси, Китае. Последнее представительство открыто в Арабских Эмиратах, ставим задачу открыть в Иране. Мы ставили задачу к 2030 году открыть восемь представительств, думаю, что они будут точно достигнуты. Это поворот с Запада на Восток: сегодня Республика Башкортостан выстраивает свои торговые связи со странами Латинской Америки, Африки, Азии, мы взаимодействуем с Тунисом, Бразилией, Ганой.

Рустам Муратов, министр экономического развития и инвестиционной политики РБ