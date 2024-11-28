В Башкирии назвали главных внешнеэкономических партнеров

Министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов выступил на 15-м пленарном заседании Госсобрания. Он назвал самых главных внешнеэкономических партнёров республики. Среди них Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Фото №1 - В Башкирии назвали главных внешнеэкономических партнеров

В качестве одного из последних примеров спикер привел Башкирско-Белорусский индустриальный инвестиционный кластер. Также одним из приоритетов в нынешних условиях санкционного давления, который сейчас является мировым трендом, Рустам Муратов назвал китайско-башкирские экономические отношения.

Внешнеэкономическая повестка является одним из приоритетов нашей деятельности. В 2018-2019 годах Главой республики Радием Хабировым одной из главных целей поставлена интеграция в международную экономику, выстраивание всей необходимой коммуникации за пределами РФ. За последние годы нами открыты представительства в Турции, Узбекистане, Казахстане, Беларуси, Китае. Последнее представительство открыто в Арабских Эмиратах, ставим задачу открыть в Иране. Мы ставили задачу к 2030 году открыть восемь представительств, думаю, что они будут точно достигнуты. Это поворот с Запада на Восток: сегодня Республика Башкортостан выстраивает свои торговые связи со странами Латинской Америки, Африки, Азии, мы взаимодействуем с Тунисом, Бразилией, Ганой.

Рустам Муратов, министр экономического развития и инвестиционной политики РБ 

Рустам Муратов подчеркнул, что сегодня уже ни у кого нет сомнений, что Башкортостан — это центр евразийской культуры и экономики, в этом направлении есть над чем работать.

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