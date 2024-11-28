В Башкирии назвали главных внешнеэкономических партнеров

Министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов выступил на 15-м пленарном заседании Госсобрания. Он назвал самых главных внешнеэкономических партнёров республики. Среди них Беларусь, Казахстан и Узбекистан.
В качестве одного из последних примеров спикер привел Башкирско-Белорусский индустриальный инвестиционный кластер. Также одним из приоритетов в нынешних условиях санкционного давления, который сейчас является мировым трендом, Рустам Муратов назвал китайско-башкирские экономические отношения.
Рустам Муратов подчеркнул, что сегодня уже ни у кого нет сомнений, что Башкортостан — это центр евразийской культуры и экономики, в этом направлении есть над чем работать.