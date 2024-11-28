В Башкирии мужчина осуждён на 9 лет за оборот наркотиков

Жителя Нефтекамска приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначили штраф в 100 тысяч рублей за участие в наркоторговле. Такой приговор вынес Нефтекамский городской суд, признав его виновным в попытке незаконного распространения наркотиков и отмывании денег, полученных от преступной деятельности.

По информации прокуратуры Башкирии, с 2018 по 2024 год мужчина работал курьером для интернет-магазина, занимающегося продажей наркотиков. За его услуги по организации тайников с наркотиками он получил почти 5,5 миллионов рублей в криптовалюте, которую затем конвертировал и переводил на свои банковские счета. Полицейские поймали его в момент правонарушения и во время обыска у него было обнаружено более 5 килограммов наркотиков.