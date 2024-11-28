Сопредседатель Народного фронта Башкирии отправился служить на СВО

Сопредседатель Народного фронта в Башкортостане подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Мурад Шафиков – многодетный отец, известный в республике эколог и депутат совета Белебеевского района. Теперь мужчина – боец с позывным «Умас».
Прозвище Мурад Римович выбрал в память о дедушке, которого звали Ульмаскул, что с башкирского означает «бессмертный». Боец верит, что символичный позывной поможет ему успешно бить врага.
«Умас» стал третьим членом регионального штаба Народного фронта, который отправился в зону СВО для выполнения боевых задач.