В Уфе прошёл финал творческого фестиваля среди ветеранов СВО и членов их семей

Патриотические песни, стихи и игра на музыкальных инструментах. В Уфе прошел финал Межрегионального патриотического творческого фестиваля среди ветеранов СВО и членов их семей. Он проходит во второй раз – слова о верности и любви к Родине звучат от самодеятельных артистов. Из 100 поданных заявок на гала-концерт прошли 15 участников, в том числе из соседних регионов.