В Уфе прошёл финал творческого фестиваля среди ветеранов СВО и членов их семей

Патриотические песни, стихи и игра на музыкальных инструментах. В Уфе прошел финал Межрегионального патриотического творческого фестиваля среди ветеранов СВО и членов их семей. Он проходит во второй раз – слова о верности и любви к Родине звучат от самодеятельных артистов. Из 100 поданных заявок на гала-концерт прошли 15 участников, в том числе из соседних регионов.
В финале фестиваля двум участникам спецоперации вручили удостоверения ветерана боевых действий, а мужчинам, воспитавшим героев СВО, – Александру Прокопенко из Удмуртии и Фазлетдину Аслаеву из Баймакского района – медали «Отец защитника Отечества».
Мероприятие прошло при поддержке Ассамблеи народов России, отделения филиала фонда «Защитники Отечества», Дома дружбы народов и Министерства культуры Башкортостана.