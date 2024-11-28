Жители Бижбулякского района планируют установить мемориал в рамках ППМИ

425-летие населённого пункта хотят встретить с новыми объектами. Жители села Новый Биктяш в 2025 году хотят установить мемориальный комплекс, посвященный участникам Великой Отечественной войны. Воплотить проект благоустройства общественной территории сельчане хотят за счёт участия в программе поддержки местных инициатив.

Мемориал планируется расположить на месте старого обелиска, рядом с местным домом культуры. По задумке на камне будут высечены не только имена тех, кто пал на полях сражений, но и защитников Отечества, вернувшихся домой с победой.