В Уфе прошла конференция, посвящённая 100-летию филолога Сарии Миржановой

В Уфе прошла всероссийская научно-практическая конференция. Её посвятили 100-летию со дня рождения выдающегося башкирского ученого-диалектолога, доктора филологических наук Сарии Миржановой. Представительный форум, посвященный изучению диалектов и говоров в языках народов России и междисциплинарным исследованиям в области гуманитарных наук, проводится более 70 лет и в разные годы проходил в Москве, Уфе, Баку, Казани. С 2010 году конференция на регулярной основе проходит на базе Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН.