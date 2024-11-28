В Башкирии в первом чтении приняли проект бюджета на 2025 год

Депутаты Башкирии в первом чтении приняли проект бюджета на 2025 год. Также был принят проект на плановый период 2026 и 2027 годов. Проект бюджета представила депутатам исполняющая обязанности министра финансов Башкирии Светлана Малинская.
За основу при проектировании бюджета принят «базовый» вариант прогноза социально-экономического развития. Прогноз доходов бюджета рассчитан на основе ожидаемых итогов за 2024 год. Кроме того, учтены сценарные условия развития экономики на трехлетний период, прогнозы администраторов доходов, льготы и преференции.
В доходной части бюджета Башкирии учтены принятые и планируемые изменения законодательства. Среди них — установление с 2025 года новой прогрессивной шкалы ставок НДФЛ; освобождение от уплаты налога на имущество организаций концессионеров в сфере физкультуры и спорта; продление срока действия пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для организаций, занятых в области информационных технологий; повышение ставки по налогу на имущество организаций до 2,5 процента в отношении объектов, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей, а также установление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций в отношении расходов для профессиональных образовательных организаций РБ, реализующих основные программы СПО. «Наша основная общая задача — мобилизация и наращивание доходов в бюджет республики, повышение эффективности предоставляемых мер поддержки», — заявила Светлана Малинская.
Предложенный проект бюджета на 2025 год предполагает доходную часть в размере около 324 млрд рублей, расходную — почти 328 млрд рублей. Дефицит в размере 4 млрд рублей в полном объеме обеспечен источниками финансирования.
Несмотря на сложную ситуацию в экономике, республика сохраняет все социальные обязательства и меры поддержки людей. По-прежнему самые расходными статьями бюджетам остаются образование — более 90 млрд рублей, национальная экономика — 65,84 млрд, социальная политика — около 69 млрд и медицина 35,7 млрд. В совокупности это 80 процентов всех расходов.
Кроме того, в проекте бюджета Башкирии на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов сделан упор на развитие и поддержку инфраструктуры республики, формирование комфортной и безопасной среды, обеспечение научно-технологического развития отраслей экономики и социальной сферы.
Финансовая политика республики остается сбалансированной, а уровень долговой устойчивости — высоким, подчеркнули на заседании.
Добавим, представленный сегодня на рассмотрение депутатам проект бюджета — пока первоначальная версия. Ко второму чтению параметры будут корректироваться с учетом поступлений из федерального бюджета, окончательно бюджет примут в декабре, пояснял ранее спикер башкирского парламента Константин Толкачев.