Участники из Башкирии претендуют на 10 миллионов в новом телешоу

Слесарь и помощник капитана из Башкирии стали участниками нового реалити-шоу «Работяги», которое выходит на телеканале «Пятница!» с Романом Костомаровым. В этом экстремальном шоу они вместе с другими героями будут проходить сложные испытания и сражаться за главный приз в 10 миллионов рублей.

Как сообщается в пресс-службе телеканала, в проекте участвуют сразу два представителя Башкирии: 35-летний Рамиль Ямгуров из Белорецка, который работает помощником капитана на контейнеровозе, и 30-летний слесарь Дмитрий Локтионов из Межгорья.

Рамиль имеет опыт работы в море более 10 лет и увлекается различными экстремальными видами спорта, включая сноубординг, бег и альпинизм. Дмитрий, который также активно занимается спортом, работает слесарем и фитнес-тренером. Он установил мировой рекорд в силовом экстриме, протянув состав из 9 вагонов весом 410 тонн на 10 метров.

В шоу «Работяги» участвуют 40 человек из разных уголков России, среди которых профессионалы различных профессий. В течение 10 недель участники будут проходить испытания на силу, выносливость и смелость. Финал шоу с возможностью узнать, смогут ли герои завоевать главный приз, состоится 2 декабря на телеканале «Пятница!».