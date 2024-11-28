В Башкирии ситуацию с загрязнением воздуха взяли на контроль

В министерстве экологии Башкирии отреагировали на жалобы жителей региона на загрязнение воздуха. Специалисты взяли ситуацию на контроль.
Так, в Стерлитамаке контролируют состояние атмосферного воздуха с помощью автоматизированных станций круглосуточно, при необходимости дополнительно привлекают передвижную лабораторию Минэкологии РБ, анализируют вероятные источники выбросов. За 26-27 ноября в городе зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций. Каждый факт превышения ПДК анализируют сотрудники минэкологии.
Специалист также отметил, что ухудшение качества воздуха связано с наступлением неблагоприятных метеорологических условий (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия). Все это способствует накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Жалобы на загрязнение воздуха поступили также от жителей Салавата. В минэкологии отметили, что 26 ноября зафиксированы превышения допустимой концентрации. Ситуация также находится на контроле.
Местным жителям рекомендуют направить официальное обращение непосредственно в Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора и Управление Роспотребнадзора по РБ.