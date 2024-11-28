В Башкирии ситуацию с загрязнением воздуха взяли на контроль

Если речь идет об объектах федерального контроля - направляем информацию в Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора и Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан для инициирования проверок. По объектам регионального государственного экологического контроля инициируем проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении таких объектов.

Антон Гладышев, заместитель министра природопользования и экологии РБ