Житель Башкирии выбросил собаку из окна

В Ишимбае местный житель жестоко убил собаку. Об этом рассказали зоозащитники.
Инцидент попал в объектив камеры слежения. У дома №48 по улице Губкина неизвестный мужчина увидел во дворе собаку. Сначала он погладил животное на скамейке, а потом повёл в подъезд. Через некоторое время собака вывалилась из окна с высоты 3 или 4 этажа.
Как сообщили зоозащитники, спасти несчастное животное не успели. К сожалению, информация о трагедии поступила специалистам только утром. От полученных травм собака умирала долго и мучительно.