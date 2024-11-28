Житель Башкирии выбросил собаку из окна

Инцидент попал в объектив камеры слежения. У дома №48 по улице Губкина неизвестный мужчина увидел во дворе собаку. Сначала он погладил животное на скамейке, а потом повёл в подъезд. Через некоторое время собака вывалилась из окна с высоты 3 или 4 этажа.