В Уфе мужчина обманул 11 жителей на 9 миллионов

В Уфе 54-летнего местного жителя подозревают в мошенничестве, в результате которого пострадали 11 человек на сумму почти 9 миллионов рублей.

Согласно информации прокуратуры Башкирии, с октября 2017 по сентябрь 2023 года мужчина обманывал людей, обещая помочь в освобождении из заключения, покупке недвижимости, земельных участков и автомобилей по сниженным ценам, получении водительских удостоверений без обучения, развитии бизнеса и заключении выгодных контрактов с госкомпаниями. Однако он не имел возможности выполнить свои обещания.