Боец башкирского батальона порадовал дочь во время урока

Боец из башкирского батальона сделал своей дочери приятный сюрприз. Участник СВО из Давлеканово, известный под позывным «Баш», вернулся домой и сразу направился в лицей, где учится его пятилетняя дочь. Он пришёл с большой букета цветов, что стало для них радостной неожиданностью. Дочка, увидев папу, с радостью бросилась к нему. Обнявшись они покинули класс под дружные аплодисменты одноклассников.

Боец пошёл служить добровольцем в июне 2023 года, став частью башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова. С первых дней он служит на передовой, выполняя обязанности командира по эвакуации раненых. Вместе с товарищами он рискует своей жизнью, чтобы оперативно помочь пострадавшим. В сентябре он сам оказался в госпитале с ранениями.

По его словам, желание участвовать в спецоперации родилось из семейных традиций. Его отец воевал в Афганистане, а деды погибли в боях Великой Отечественной войны. Семья всегда гордилась их подвигами, и он решил продолжить их дело.