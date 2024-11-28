В 2025 году в Башкирии запланирован ввод семи новых школ. Республика в лидерах регионов России по ремонту и строительству учебных учреждений.
Башкирия вошла в число лидеров среди регионов России по количеству построенных и отремонтированных школ и детских садов за 2019–2023 годы. Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров комментировал достижение республикой высоких результатов в строительстве школ и детских садов за последние пять лет.
На заседании возник вопрос о второй школе в Кармаскалах, где дети занимаются в приспособленной части другой школы и в детском садике.
Всего в повестку дня заседания Госсобрания включено около 50 вопросов. Основная часть связана с проектами республиканских законов.