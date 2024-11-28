В Башкирии запланирован ввод семи новых школ

В 2025 году в Башкирии запланирован ввод семи новых школ. Республика в лидерах регионов России по ремонту и строительству учебных учреждений.

Фото №1 - В Башкирии запланирован ввод семи новых школ

На следующий год запланирован ввод семи школ. Капитально отремонтировали 147 школ, 88 школ еще планируем отремонтировать. 5,5 млрд рублей привлекли из федерального бюджета.

Ильдар Мавлетбердин, и.о. министра образования и науки РБ 

В настоящий момент в Республиканской адресной инвестиционной программе образование составляет порядка 25 процентов всех средств. Только сейчас в стадии проектирования и строительства находится 12 объектов. Общая сумма порядка 20 млрд рублей. На все вопросы, на которые необходимы дополнительные усилия, обратим внимание.

Рустам Муратов, министра экономического развития и инвестиционной политики РБ

Башкирия вошла в число лидеров среди регионов России по количеству построенных и отремонтированных школ и детских садов за 2019–2023 годы. Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров комментировал достижение республикой высоких результатов в строительстве школ и детских садов за последние пять лет.

Нашу республику отметили как регион-флагман по развитию системы образования, ее инфраструктуры. Это говорит о том, что у нас проводится комплексная, системная работа в этой части. По федеральной программе, которую инициировал президент России, мы зашли с капремонтом в 140 зданий школ — а это еще 37,6 тысячи счастливых детей, которые получили возможность учиться в хороших, достойных условиях. И это наша главная общая задача — создавать для детей такую среду, чтобы они могли в тепле, комфорте, с использованием самых современных методик и оборудования получать образование, развиваться и становиться настоящими патриотами своей страны.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

На заседании возник вопрос о второй школе в Кармаскалах, где дети занимаются в приспособленной части другой школы и в детском садике.

По Кармаскалам действительно такой вопрос есть. Мы инициировали включение в Республиканскую адресную инвестиционную программу проектирование такой школы. С главой Кармаскалинского района мы на связи. В Кармаскалах есть загруженность, есть аварийная школа, минобразования этот вопрос отрабатывает.

Ильдар Мавлетбердин, и.о. министра образования и науки РБ

Всего в повестку дня заседания Госсобрания включено около 50 вопросов. Основная часть связана с проектами республиканских законов.

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