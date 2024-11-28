В Башкирии запланирован ввод семи новых школ

Нашу республику отметили как регион-флагман по развитию системы образования, ее инфраструктуры. Это говорит о том, что у нас проводится комплексная, системная работа в этой части. По федеральной программе, которую инициировал президент России, мы зашли с капремонтом в 140 зданий школ — а это еще 37,6 тысячи счастливых детей, которые получили возможность учиться в хороших, достойных условиях. И это наша главная общая задача — создавать для детей такую среду, чтобы они могли в тепле, комфорте, с использованием самых современных методик и оборудования получать образование, развиваться и становиться настоящими патриотами своей страны.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан