Участник СВО приехал на выписку новорожденного сына

Участник СВО Альберт приехал в Нефтекамск, чтобы встретить своего новорождённого сына. Его супруга Гульназ родила третьего ребёнка, и 23 ноября они выписались из роддома.

Поздравление семье передал заместитель главы администрации города по социальным вопросам Артур Фазлыев. Он вручил родителям подарки и свидетельство о рождении их малыша, а также поздравил Гульназ с Днём матери.

Гульназ, отвечая на вопрос о решении стать многодетной мамой, выразила, что для неё дети — это счастье и радость в жизни, особенно в трудные времена. Она гордится своими детьми и уверена, что сделала правильный выбор.