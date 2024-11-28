В Уфе почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

В Уфе почтили память ликвидаторов Чернобыльской аварии. В сквере 50-летия Победы у памятника Героям-ликвидаторам Чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий состоялся митинг. Его посвятили 38-летнию завершения строительства объекта «Укрытие».

После минуты молчания к мемориалу возложили цветы ветераны ЧС, государственные деятели и другие официальные лица. Защитный «саркофаг» для Чернобыльской АЭС был готов за 206 дней. В постройке участвовали учёные, шахтеры, военные – более 90 тысяч человек. Работа велась круглосуточно. Сегодня четвёртый реактор полностью закрыт новым металлическим саркофагом «Арка».