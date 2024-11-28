В Уфе обсудили вопросы профилактики профвыгорания среди врачей

В Уфе обсудили вопросы профилактики профессионального выгорания среди врачей и улучшения взаимодействия с пациентами в рамках научно-практической конференции. Там же рассказали, как создать атмосферу взаимовыручки и поддержки в коллективе. Мероприятие прошло в офлайн- и онлайн-форматах. Оно собрало врачей со всей республики.

Согласно исследованию, проведенному Республиканским профсоюзом работников здравоохранения среди 2600 медиков Башкортостана, 38% опрошенных испытывают сильную усталость и эмоциональную опустошенность. В период пандемии COVID-19 эти показатели достигали 80-100%. Особенно сильно выгорание затрагивает врачей скорой помощи, отделений интенсивной терапии, а также работников поликлиник, где в последние годы наблюдается значительный рост уровня стресса.