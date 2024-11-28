В Уфе на улице Коммунистической демонтируют старое освещение

В Уфе на улице Коммунистической, от Ленина до Цюрупы, происходит замена старого оборудования для наружного освещения. Как сообщает городская администрация, специалисты из «Уфагорсвет» демонтируют старые лампы, кронштейны, опоры и кабели.

Эти работы завершают модернизацию уличного освещения в рамках программы «Чистое небо». В процессе модернизации были установлены подземные каналы для кабелей освещения, для связи и интернета. Это упростит будущие ремонты и подключения новых линий. Кроме того, старые опоры и светильники заменены на новые конструкции под названием «Нуртау».

Реализация этой программы не только улучшит внешний вид улиц, но и повысит безопасность эксплуатации всех коммуникаций, значительно сократив количество воздушных линий.