Жители Уфы хотят обновить окна в детсаду в рамках ППМИ

Новые окна для детского сада. С таким запросом выступили жители одного из домов по ул. Авроры в Уфе для участия в программе поддержки местных инициатив в 2025 году. Часть окон в детском саду №24 деревянные, со времен постройки здания. И чтобы не допускать сквозняков, щели приходится постоянно затыкать.