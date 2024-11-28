В Уфе стартует масштабный ремонт светофоров

Ремонт коснется светофоров на нескольких улицах: у дома номер 27 по улице Бессонова, на перекрестках улиц Центральная и Ухтомского, Правды и Ухтомского, Айская и Кирова, Лесотехникума и Энтузиастов, Интернациональная и Маяковского, а также Большая Гражданская, Бабушкина, Рихарда Зорге и Кировоградская.