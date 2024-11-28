Стало известно, где в Уфе появятся ледовые городки и елки

В Уфе объявили о местах для новогодних ледовых городков. В мэрии сообщили, что планируется создать 20 ледовых городков и 30 горок. Кроме того, на разных локациях, в том числе во дворах, установят около 150 живых и искусственных елей.
Основные праздничные площадки будут расположены на площади имени Ленина и у конгресс-холла «Торатау», где установят пиксельные елки. Здесь также появятся ледяные скульптуры, световые инсталляции и фотозоны. Уфимский Дед Мороз откроет свою резиденцию на Горсовете.
К тому же в городе будут работать ледовые катки, которые начнут готовить, если погода будет подходящей.