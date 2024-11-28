«Занятие по душе»: волонтёры из Башкирии о гумпомощи бойцам СВО

Ветераны Нуримановского района объединились для помощи бойцам специальной военной операции. Библиотека села Красная Горка теперь похожа на волонтерский штаб. Здесь плетут маскировочные сети. Для этого заранее заготавливают лоскуты ткани. Готовые изделия отправятся на передовую уже в первых числах декабря, чтобы укрыть солдат и боевую технику.

Каждому волонтеру находится занятие по душе. Кто-то вяжет теплую одежду, а кто-то заливает окопные свечи. С недавних пор здесь также создают браслеты выживания. А недавно провели первый мастер-класс по их плетению. Нуримановцы надеются, что если браслеты не пригодятся бойцам, то будут выполнять роль талисманов с родного края.