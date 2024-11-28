Врачи Уфы помогли 14-летнему мальчику с переломом позвоночника

Врачи применили систему Легаси Лонгитюд, которая позволяет вводить высокопрочные импланты через небольшие проколы в коже, укрепляя их специальным костным цементом. Этот подход значительно уменьшает травматичность хирургического вмешательства. Состояние пациента улучшилось. Через 10 дней ребёнка выписали.