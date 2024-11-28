Врачи Уфы помогли 14-летнему мальчику с переломом позвоночника

Врачи Уфы детской больницы №17 помогли 14-летнему пациенту с переломом позвоночника. Об этом сообщает министерство здравоохранения.
Оказалось, мальчик упал с лестницы и получил компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника со смещением. Врачи приняли решение провести операцию с использованием малоинвазивного метода.
Врачи применили систему Легаси Лонгитюд, которая позволяет вводить высокопрочные импланты через небольшие проколы в коже, укрепляя их специальным костным цементом. Этот подход значительно уменьшает травматичность хирургического вмешательства. Состояние пациента улучшилось. Через 10 дней ребёнка выписали.
Фото: министерство здравоохранения РБ.