В Бирске прошло выездное заседание коллегии Минздрава Башкирии

Снижение смертности и повышение продолжительности жизни. В Бирске прошло выездное заседание коллегии Минздрава Башкортостана. За прошедший год главный успех здравоохранения в том, что показатель младенческой смертности снизился почти на 5%. Также медики посетили Бирский медико-фармацевтический колледж, где для них провели экскурсию по обновлённому зданию и показали работу учреждения.

В Бирском медико-фармацевтическом колледже будущие акушерки готовятся принимать роды, а фельдшеры скорой — правильно оказывать помощь в экстренных ситуациях. Студентка выпускного курса Нурзиля Закирова учится на специальности «Лечебное дело». На это направление в основном поступают молодые люди.

В учреждении создали лаборатории, направленные на формирование цифровых компетенций у студентов. Одна из таких — это имитация цифрового ФАПа, вторая — лаборатория «Виар-технологий», где ребята могут виртуально отрабатывать разные клинические ситуации. Кроме того, в колледже есть тренажеры, которые имитируют руку человека. На них студенты учатся правильно и безболезненно делать уколы.

В Бирском медколледже изменилось всё: от ремонта до техники. Здесь даже есть настоящая регистратура. Вот здесь, например, терминал, по которому студенты могут записаться на приём к врачу, получить талон и пройти в регистратуру. Так студенты проходят практику друг у друга.

Образовательный кластер появился в прошлом году в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Благодаря победе на Всероссийском конкурсе «Лучшие практики в образовательных организациях» Бирский медколледж стал базой для стажировки и повышения квалификации преподавателей медколледжей всей страны. Также в этом году учреждение выиграло грант на модернизацию материально-технической базы.

В этот же день в Бирске прошло заседание коллегии Минздрава Башкортостана, на котором подняли вопрос о повышении продолжительности жизни и снижении смертности. Вся проводимая работа, реализуемые проекты, о которых говорили на встрече, приведут к продолжительности жизни до 78 лет к 2030-му и до 81 года к 2036-му.