В Янауле прошла Открытая академия «Территория женского счастья»

Проверили свое здоровье, прослушали полезную информацию от специалистов и обсудили взаимоотношения в семье. В Янауле состоялась Открытая академия «Территория женского счастья». В культурно-досуговом центре жительницы Янаульского района получили бесплатные консультации от ведущих медицинских специалистов, а на «Территории здорового детства» они могли обратиться к аллергологу, ортопеду, гастроэнтерологу и врачам Центра ментального здоровья для детей с аутизмом.

Кроме этого, на одной площадке собрали всё, что так любимо дамами: макияж, укладка, советы по уходу за кожей, лучших рукодельниц и ремесленников. В конце мероприятия участниц Академии ждала насыщенная концертная программа.

Уникальный проект объединяет женщин разных возрастов и интересов, они получают ценные знания, помощь, поддержку, возможность заявить о себе и преобразить свою жизнь. Мероприятия Открытой Академии проводятся при поддержке Фонда грантов Главы Башкортостана. «Территория женского счастья» реализуется с 2019 года, за это время она охватила более 53 тысяч участников и объехала 36 городов и районов республики.