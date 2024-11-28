В Уфе прошел творческий вечер Рината Камала

В Уфе прошел творческий вечер народного писателя Башкортостана, лауреата Госпремии имени Салавата Юлаева Рината Камала. Повод — 70-летний юбилей мастера пера. Поздравить литератора пришли близкие, писатели, земляки и, конечно, поклонники. В фойе Башгосфилармонии прошла автограф-сессия, и все желающие могли заполучить книгу Рината Камала с его автографом.