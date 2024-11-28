В Уфе подводят итоги форума «Россия – Казахстан»

Башкортостан будет тесно сотрудничать с Актюбинской и Костанайской областями Казахстана. Соответствующие меморандумы были подписаны на форуме межрегионального сотрудничества. Радий Хабиров обменялся соглашениями с главами двух регионов.

Одним из ключевых событий форума стал обмен соглашениями между регионами России и Казахстана. Под бурные аплодисменты присутствующих Радий Хабиров вручил меморандумы о сотрудничестве с акимами Актюбинской и Костанайской областей — крупнейших в союзном государстве. Центрально-азиатская страна для нашей республики — ключевой партнер. Казахстан занимает третье место во внешнеторговом обороте. Доля в общем объеме — 11%, это почти полмиллиарда долларов.

Казахстан — один из важнейших партнеров Башкортостана, на который приходится десятая часть товарооборота нашей республики. За последние четыре года товарооборот между нами показал отличный рост — 65%. Ключевыми отраслями в этой части являются машиностроение и нефтехимическое производство. Хорошую основу для кооперации создаёт взаимодополняемость технологических компетенций башкирских и казахстанских предприятий. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Компании из Башкортостана активно вовлечены в экономику страны. В Усть-Каменогорске совместно организовали производство медицинской мебели и оборудования.

В другой части страны, в Костанае, предприятие из Белорецка к концу года планирует начать выпуск пружин для вагонов. В Павлодаре партнеры ведут работу по созданию химического кластера. Участниками форума стали более трех тысяч человек из тридцати регионов России и тринадцати субъектов Казахстана. Бизнесмены и промышленники в течение двух дней проводили переговоры и договаривались о сотрудничестве.

Неподалеку от деловой зоны расположились стенды, где предприятия Башкортостана и Казахстана показывали свои лучшие наработки в машиностроении и легкой промышленности. В том числе и крупные инвестиционные проекты.

А это макет будущей железной дороги «Сибай-Подольск-Новорудная» протяженностью более 160 километров. По плану она должна связать восточные районы Урала с Казахстаном, другими государствами Средней Азии, Китаем, в том числе с регионами Поволжья и Кавказа. А также сократит расстояние между Башкортостаном и Оренбургской областью.

Представители других субъектов России активно взаимодействовали с партнерами из Казахстана. Они подчеркивают, двадцатый межрегиональный форум в Уфе открывает новые экономические возможности. Федеральные спикеры и гости высоко оценили двадцатый форум межрегионального сотрудничества.