Депутаты Башкирии приняли в первом чтении проект бюджета на 2025 год

Республика сохранит все меры поддержки населения, а главный финансовый документ Башкортостана вновь будет социально ориентированным. Сегодня башкирские парламентарии в первом чтении приняли бюджет региона на ближайшие три года. Помимо этого, на 15-м заседании Госсобрания-Курултая депутаты рассмотрели несколько десятков законопроектов.

Прогноз социально-экономического развития Башкортостана на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. В начале заседания Госсобрания — доклад от Правительства региона, а сразу после — обсуждение главного финансового документа, который и должен в ближайшую трёхлетку обеспечить благосостояние региона.

328 миллиардов рублей против 324-х. Депутаты госсобрания республики в первом чтении приняли бюджет региона на ближайшие три года. Его расходная часть, как и прежде, превышает доходную, но дефицит в 4 млрд рублей в полном объеме обеспечен источниками финансирования.

Ко второму чтению станут известны уточненные объемы безвозмездных поступлений из федерального бюджета, а значит, доходы и расходы нашего бюджета еще тоже предстоит уточнять, но концептуальных изменений уже не будет. В декабре эта работа должна завершиться. Рассчитываем, что новый год мы начнем с новым, качественным бюджетом, который обеспечит достижение целей государственной политики. В дальнейшем мы не раз будем возвращаться к параметрам бюджета — цифры еще будут меняться. Бюджет — документ гибкий и зависит от фактических доходов и потребностей республики. Константин Толкачёв, председатель государственного собрания Республики Башкортостан

Несмотря на нелёгкую ситуацию в экономике, по-прежнему бюджет остаётся социально-ориентированным. Республика сохраняет все обязательства и меры поддержки людей.

По-прежнему самые большие расходы на образование, это 90 миллиардов рублей, социальную политику 69 и медицину 35 млрд рублей. Кроме этого, в проекте главного финансового документа Башкортостана сделан акцент на развитие и поддержку инфраструктуры региона, формирования комфортной и безопасной среды, обеспечения научно-технологического развития отраслей экономики и социальной сферы. Финансовая политика республики остаётся сбалансированной, а уровень долговой устойчивости — высоким, отмечают эксперты.

В повестке дня 15-го заседания Госсобрания республики значилось около полусотни вопросов. Основная часть была связана с рассмотрением законопроектов. Они касались, в частности, продовольственной безопасности, социальной поддержки инвалидов, транспортного обслуживания населения.