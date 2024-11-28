Депутаты Башкирии приняли в первом чтении проект бюджета на 2025 год

Республика сохранит все меры поддержки населения, а главный финансовый документ Башкортостана вновь будет социально ориентированным. Сегодня башкирские парламентарии в первом чтении приняли бюджет региона на ближайшие три года. Помимо этого, на 15-м заседании Госсобрания-Курултая депутаты рассмотрели несколько десятков законопроектов.
Прогноз социально-экономического развития Башкортостана на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. В начале заседания Госсобрания — доклад от Правительства региона, а сразу после — обсуждение главного финансового документа, который и должен в ближайшую трёхлетку обеспечить благосостояние региона.
328 миллиардов рублей против 324-х. Депутаты госсобрания республики в первом чтении приняли бюджет региона на ближайшие три года. Его расходная часть, как и прежде, превышает доходную, но дефицит в 4 млрд рублей в полном объеме обеспечен источниками финансирования.
Несмотря на нелёгкую ситуацию в экономике, по-прежнему бюджет остаётся социально-ориентированным. Республика сохраняет все обязательства и меры поддержки людей.
По-прежнему самые большие расходы на образование, это 90 миллиардов рублей, социальную политику 69 и медицину 35 млрд рублей. Кроме этого, в проекте главного финансового документа Башкортостана сделан акцент на развитие и поддержку инфраструктуры региона, формирования комфортной и безопасной среды, обеспечения научно-технологического развития отраслей экономики и социальной сферы. Финансовая политика республики остаётся сбалансированной, а уровень долговой устойчивости — высоким, отмечают эксперты.
В повестке дня 15-го заседания Госсобрания республики значилось около полусотни вопросов. Основная часть была связана с рассмотрением законопроектов. Они касались, в частности, продовольственной безопасности, социальной поддержки инвалидов, транспортного обслуживания населения.
А ещё депутаты хотят освободить от транспортного налога общественные объединения добровольцев-пожарных, повысить контроль на особо охраняемых природных территориях и внести изменения в меры господдержки личных подсобных хозяйств. Что касается регионального бюджета республики, его окончательно примут в декабре.